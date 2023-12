Parioli: ragazzo di 26 anni investito, è grave

Una vera e propria tragedia si è consumata il 6 dicembre 2023 quando un ragazzo 26enne di origine italiana è stato travolto in pieno giorno da un automobile, in via Giovanni Antonelli, nei pressi del civico 28.

Un incidente che, per chi si trovava li ad assistere, è stato terribile. A travolgerlo, poco dopo le 14.30, una Fiat Panda guidata da una 60enne.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il giovane stesse attraversando, di fretta, fuori dalle strisce pedonali.

Lunghi e doviziosi sono stati i rilievi, con l’acquisizione delle immagini delle telecamere degli esercizi commerciali di zona.

Come da prassi il veicolo è stato messo sotto sequestro e la conducente dell’auto è stata sottoposta ai consueti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol. Mentre il giovane è stato trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I.