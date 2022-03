Pasqua 2022: a Tor Sapienza il Concerto del Coro Beato Angelico della Minerva

Domenica 3 aprile 2022 alle 19.45 la chiesa San Vincenzo De Paoli ospiterà il Concerto di Pasqua del Coro Polifonico Beato Angelico della Minerva.

L’evento promosso dalla Parrocchia di Tor Sapienza in collaborazione con l’organizzazione di volontariato TS Idee, vuole essere anche un modo per ringraziare tutte le persone, le famiglie, le associazioni e le scuole che hanno contribuito nel mese di marzo alla raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina.

Il Coro Polifonico, “Beato Angelico della Minerva”, è il coro ufficiale della Basilica romana di Santa Maria sopra Minerva, dal 2006, e fa parte dell’Associazione Culturale “Ars-Nova” di Roma. Composto da elementi non professionisti, diretti dal Maestro Valentyna Rivis, ha un vasto repertorio in cui un posto privilegiato occupa la musica sacra, senza trascurare la classica, con le grandi opere, la musica rinascimentale e quella popolare.