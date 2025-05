Passeggia con un giavellotto nel parco: denunciato

È uscito di casa per una passeggiata, ma con sé non aveva un cane né una bottiglia d’acqua: bensì un giavellotto con puntale in metallo.

A notarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Torrino, condotto in sinergia con i colleghi del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, seguendo le indicazioni del Prefetto Lamberto Giannini.

L’uomo, un 57enne romano, è stato fermato in un giardino pubblico: non ha saputo fornire una motivazione plausibile per quel “compagno di passeggiata” tanto insolito quanto potenzialmente pericoloso.

Il giavellotto è stato sequestrato e per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica con l’accusa di porto ingiustificato di arma impropria.

Non è stato l’unico episodio registrato durante la serata di controlli. In tutto sono 63 le persone identificate e 27 i veicoli ispezionati.

I militari hanno anche segnalato tre persone al Prefetto per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, rinvenute nel corso delle perquisizioni.

