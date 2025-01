Passeggiate romane: alla scoperta del Rione Monti

Appassionante e, per molti versi, sorprendente, la visita che, in questa mattinata di sabato 11 gennaio 2025, un numeroso gruppo di persone (più di 30), ha compiuto per le strade e i luoghi più caratteristici del Rione Monti.

Guidati dal prof. Francesco Sirleto (Presidente dell’APS Partenope che opera nel V Municipio), e partendo dai piedi della gigantesca colonna corinzia prospiciente la facciata della basilica papale di Santa Maria Maggiore, abbiamo varcato la Porta Santa della quarta basilica romana, preso visione del suo ricchissimo apparato musivo, siamo entrati nelle splendide Cappelle Paolina e Sistina, dove abbiamo sostato davanti alle tombe di ben quattro papi, reso omaggio alla umile pietra tombale sotto la quale (Hic humiliter quiescit) umilmente riposa il corpo del grande Gian Lorenzo Bernini, nel cui straordinario Battistero siamo entrati.

Usciti da Santa Maria Maggiore, abbiamo raggiunto la piccola ma antichissima basilica di Santa Prassede, dove abbiamo avuto modo di ammirare i mosaici dell’arco trionfale, dell’arco e del catino absidali e, soprattutto, della sorprendente e affascinante piccola cappella di San Zenone.

Siamo scesi poi a piazza della Suburra, nella quale abbiamo ripercorsa tutta la storia del più antico e duraturo quartiere “a luci rosse” del mondo occidentale (dal 509 a.C. al 1958), per poi raggiungere, lungo via Urbana, la lapide dedicata a don Pietro Pappagallo (martire delle Fosse Ardeatine) e la prospiciente chiesa di Santa Pudenziana (la più antica chiesa paleo-cristiana di Roma).

Siamo poi saliti fino a raggiungere, al bivio tra via Panisperna e via Milano, prima la chiesetta di San Lorenzo in Panisperna (panisperna = pane e prosciutto), edificata sul luogo dove fu martirizzato San Lorenzo e dove riposano le spoglie mortali del cardinale Guglielmo Sirleto (detto “la biblioteca ambulante” dai suoi colleghi del Concilio di Trento), morto nel 1585 (era nato nel 1514 in Calabria ed era poi diventato Bibliotecario Vaticano e patrocinatore della chiesa di Madonna dei Monti).

A via Panisperna n. 89 abbiamo ricordato i “ragazzi di via Panisperna”, l’eccezionale pool di giovani scienziati (Fermi, Majorana, Rasetti, Amaldi, Segrè, Pontecorvo) che ha segnato in maniera indelebile lo sviluppo della fisica nucleare nel XX secolo, e che fu disperso a causa delle famigerate leggi razziali emanate dal fascismo nel 1938.

Da via Panisperna abbiamo poi raggiunto via dei Serpenti, sostato sotto la casa e sotto la lapide che ricorda il regista Mario Monicelli, soffermandoci in piazza Madonna dei Monti e poi percorrendo via Baccina, dove, al numero 32, abbiamo trovato la lapide dedicata a Ettore Petrolini (1884-1936), il più grande attore e autore “romanesco” di tutti i tempi.

Siamo scesi, successivamente, su via dell’Argileto, sostato davanti alla Casa dei Catecumeni (e qui abbiamo ricordato il drammatico caso di Edgardo Mortara, bambino ebreo rapito ai suoi genitori, educato alla fede cattolica e avviato al sacerdozio) e poi davanti alla facciata della chiesa di Madonna dei Monti, costruita su disegno di Giacomo Della Porta, allievo di Michelangelo.

Infine, arrampicandoci per la Salita dei Borgia e passando sotto l’omonimo Palazzo appartenuto alla famiglia di papa Alessandro VI Borgia, abbiamo raggiunto la chiesa di San Pietro in Vincoli.

Qui, purtroppo, essendo la chiesa già chiusa alle 12,30 (strano anno giubilare quello in cui si chiudono le chiese ai pellegrini ad un’ora così mattiniera!), non abbiamo potuto ammirare il Mosè di Michelangelo e la tomba di Giulio II, una delle opere più importanti di tutta la storia dell’arte mondiale.

Il prof. Sirleto ne ha però abbondantemente parlato, menzionando il contributo offerto da Sigmund Freud alla sua analisi ed interpretazione.

Durata della visita: tre ore, intense e soddisfacenti; un arrivederci alla prossima escursione, a metà febbraio in Villa Borghese.

