Passoscuro: sventata un’occupazione abusiva prima che fosse troppo tardi

Nel tranquillo pomeriggio del 17 marzo 2025, un’operazione lampo dei Carabinieri della Stazione di Passoscuro ha mandato in fumo il piano di un gruppo di 12 cittadini romeni – 6 uomini e 6 donne – che stavano cercando di occupare abusivamente una casa cantoniera abbandonata lungo la via Aurelia.

I militari erano impegnati in un normale pattugliamento della zona quando qualcosa ha attirato la loro attenzione: movimenti sospetti intorno all’edificio fatiscente, già noto per precedenti tentativi di intrusione.

Avvicinandosi, la scena è apparsa chiara: il gruppo era intento a forzare le protezioni in muratura poste a difesa di porte e finestre, cercando di penetrare all’interno.

Alcune barriere erano già state abbattute e tutto lasciava intendere che l’occupazione fosse solo questione di minuti. Ma l’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha stroncato il piano sul nascere.

La casa cantoniera, da tempo dismessa, è da anni nel mirino di tentativi di occupazione.

L’ente proprietario, informato dell’accaduto, ha immediatamente sporto denuncia, mentre i Carabinieri hanno provveduto a denunciare tutti i 12 responsabili per tentata occupazione abusiva di edifici pubblici o privati.

L’operazione è solo l’ultima di una serie di interventi mirati a prevenire il degrado urbano e garantire la sicurezza della comunità.

Il controllo sugli edifici abbandonati proseguirà senza sosta, con un’attenzione particolare alle aree più vulnerabili, per evitare che episodi simili possano ripetersi.

