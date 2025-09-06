Patatine al formaggio… e hashish: nuova operazione della polizia penitenziaria a Casal del Marmo

Un compleanno che doveva essere una festa si è trasformato in un nuovo caso di droga nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre, un giovane detenuto compiva 18 anni e aveva chiesto alla propria compagna di portargli delle patatine al formaggio, uno snack apparentemente innocuo per celebrare la ricorrenza.

Ma dietro il sorriso e le buste colorate si nascondeva un tentativo di traffico illecito. La polizia penitenziaria, sempre attenta a questo tipo di manovre, ha controllato scrupolosamente il contenuto delle confezioni e ha scoperto 47 grammi di hashish nascosti tra le patatine.

Ogni bustina era stata preparata con cura, come piccole “bomboniere” pronte da distribuire tra i detenuti.

La donna, colta in flagrante, è stata immediatamente arrestata e posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Non si tratta di un caso isolato: solo pochi giorni fa, sempre a Casal del Marmo, era stata intercettata un’altra introduzione di droga nascosta in confezioni di patatine.

