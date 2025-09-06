Patatine al formaggio… e hashish: nuova operazione della polizia penitenziaria a Casal del Marmo
Solo pochi giorni fa, sempre nella stessa casa circondariale, era stata intercettata un’altra introduzione di droga nascosta in confezioni di patatine
Un compleanno che doveva essere una festa si è trasformato in un nuovo caso di droga nel carcere minorile di Casal del Marmo.
Nella notte tra il 5 e il 6 settembre, un giovane detenuto compiva 18 anni e aveva chiesto alla propria compagna di portargli delle patatine al formaggio, uno snack apparentemente innocuo per celebrare la ricorrenza.
Ma dietro il sorriso e le buste colorate si nascondeva un tentativo di traffico illecito. La polizia penitenziaria, sempre attenta a questo tipo di manovre, ha controllato scrupolosamente il contenuto delle confezioni e ha scoperto 47 grammi di hashish nascosti tra le patatine.
Ogni bustina era stata preparata con cura, come piccole “bomboniere” pronte da distribuire tra i detenuti.
La donna, colta in flagrante, è stata immediatamente arrestata e posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.
Non si tratta di un caso isolato: solo pochi giorni fa, sempre a Casal del Marmo, era stata intercettata un’altra introduzione di droga nascosta in confezioni di patatine.
