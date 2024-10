Paura a Centocelle: 77enne aggredita per una borsa, arrestata 25enne

Una violenta rapina ha sconvolto la tranquillità del quartiere Centocelle lo scorso 3 ottobre. In pieno giorno, intorno alle 10 del mattino, un’anziana di 77 anni è stata brutalmente aggredita da una donna, che l’ha sorpresa alle spalle mentre era intenta a rispondere al telefono.

La vittima, uscita da poco dalla sua abitazione e seguita da due giovani donne, non si era accorta di essere pedinata. Uno sfortunato momento di distrazione è stato sufficiente: la rapinatrice ha approfittato dell’occasione per strapparle la borsa che portava a tracolla.

La 77enne, determinata a trattenere la borsa, ha provato a resistere, ma è stata brutalmente scaraventata a terra, riportando una grave frattura al femore. Le sue urla di dolore hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono subito lanciati all’inseguimento della rapinatrice, fuggita in direzione di via Federico Delpino. Nel disperato tentativo di sfuggire alla cattura, la ragazza ha abbandonato il portafoglio rubato per strada, riuscendo poi a dileguarsi tra le vie di Centocelle.

Grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti di polizia sono riusciti a identificare la presunta colpevole: una donna di 25 anni, originaria della Bosnia, residente nel vicino campo nomadi di Villa Gordiani.

Gli agenti si sono recati immediatamente nella baraccopoli di via dei Gordiani, dove, non senza difficoltà a causa delle resistenze degli abitanti del campo, sono riusciti a scovare e arrestare la donna.

Al momento del fermo, la 25enne indossava ancora le stesse scarpe utilizzate durante la rapina, confermando così la sua responsabilità nell’aggressione.

La donna, con alle spalle un lungo elenco di precedenti per reati simili in varie città italiane, tra cui Milano, Bologna e Rovigo, è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata. Dopo essere stata giudicata per direttissima, la magistratura ha convalidato il suo arresto.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙