Paura a Ciampino: bus in fiamme nel parcheggio dell’aeroporto, evacuato lo scalo per precauzione

Momenti di tensione nella serata di Mercoledì 29 ottobre all’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino, dove un autobus di linea è andato improvvisamente a fuoco mentre si trovava parcheggiato negli stalli esterni del terminal.

In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il mezzo, alimentate da un violento incendio partito dal vano motore, distruggendo completamente il bus e danneggiando le pensiline vicine e un altro pullman fermo accanto.

L’allarme è scattato poco dopo le 22, sotto la torre di controllo. I primi ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia di Stato in servizio nello scalo, che hanno delimitato l’area e allertato i Vigili del Fuoco aeroportuali.

Il rogo, definito “repentino e molto intenso”, è stato domato in pochi minuti, ma il fumo e il crepitio delle fiamme hanno richiamato l’attenzione di passeggeri e addetti, spingendo le autorità ad evacuare temporaneamente il terminal per motivi di sicurezza.

Sul posto sono arrivate anche diverse ambulanze del 118, ma fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono svolte in modo rapido e coordinato, evitando conseguenze più gravi. Il traffico aereo, nonostante l’evacuazione, non ha subito interruzioni.

A supportare le operazioni anche i Carabinieri e il personale della sicurezza di Aeroporti di Roma, che hanno gestito l’evacuazione dei passeggeri e monitorato la situazione fino al completo spegnimento dell’incendio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.