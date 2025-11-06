Paura a Marconi per un incendio, le fiamme avvolgono un balcone

Momenti di paura nel quartiere Marconi, dove nella tarda mattinata di oggi (giovedì 6 novembre), un incendio è divampato al quinto piano di uno stabile, altezza via Oderisi da Gubbio.

A prendere fuoco sarebbe stata la tenda da sole di un terrazzo, con le fiamme che in pochi istanti hanno lambito l’esterno dell’abitazione.

All’interno si trovava una signora anziana, rimasta lievemente intossicata dal fumo. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno regolato il traffico e supportato le operazioni di soccorso.

Secondo quanto si apprende, l’incendio potrebbe essere stato causato da una scintilla generata durante alcuni lavori di manutenzione in corso nei piani vicini.

Gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto sono tuttora in corso.

