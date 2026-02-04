Paura a Monteverde: giovane tenta la fuga dal balcone dello psicologo, ma resta intrappolato al primo piano

Momenti di paura e grande tensione si sono vissuti questo pomeriggio durante una visita specialistica in uno studio medico di Roma.

Protagonista della vicenda è un giovane di 20 anni, cittadino peruviano, accompagnato dalla madre per un colloquio psicologico dopo che, nei giorni precedenti, aveva manifestato comportamenti insoliti e preoccupanti.

Quello che doveva essere un incontro di supporto si è però trasformato in un vero e proprio dramma sfiorato. Durante la visita, il ragazzo è stato colto da un improvviso impulso di fuga.

Approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a eludere la sorveglianza dei presenti e a raggiungere il balcone dello studio, situato al terzo piano dell’edificio.

Con una manovra tanto agile quanto estremamente pericolosa, il 20enne ha scavalcato la ringhiera e ha iniziato una discesa acrobatica nel vuoto.

Prima ha raggiunto il balcone del piano sottostante, poi ha continuato fino al primo piano, mettendo seriamente a rischio la propria vita.

La fuga si è però interrotta lì. Arrivato a quell’altezza, il giovane si è reso conto di non poter proseguire oltre. Ha tentato di attirare l’attenzione dei residenti dell’appartamento, cercando di farsi aprire una finestra, ma senza successo. Bloccato sulla balaustra, sospeso nel vuoto, la situazione è diventata critica.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della stazione Roma Gianicolense, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. L’area è stata messa in sicurezza mentre i soccorritori valutavano il modo più rapido e sicuro per intervenire.

Determinante l’azione dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato le scale in dotazione per raggiungere il giovane, immobilizzarlo e riportarlo a terra in sicurezza, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche.

Il ragazzo, fortunatamente, non ha riportato ferite. Tuttavia, è apparso fin da subito in forte stato confusionale. Per questo motivo è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti clinici e psichiatrici necessari.

