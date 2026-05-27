Paura a Parco Leonardo: famiglia in auto assalita da una banda. Venerdì la protesta dei residenti

Un’imboscata in piena regola nel cuore del quartiere, scattata mentre una famiglia si trovava a bordo della propria vettura lungo una strada residenziale.

Attimi di profonda apprensione quelli vissuti nel quadrante di Parco Leonardo, dove un nucleo familiare composto da genitori e figli è finito nel mirino di una banda di rapinatori.

Un assalto violento, consumato a ridosso delle abitazioni e davanti ad alcuni passanti, che solo per una fortuita serie di circostanze non ha avuto conseguenze drammatiche.

Il grave episodio si è verificato intorno alle 20:30 di lunedì scorso. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le vittime stavano transitando in via del Perugino quando la loro marcia è stata improvvisamente sbarrata da una vecchia Fiat Uno di colore bianco con tre individui a bordo.

La tentata aggressione e la fuga a tutta velocità

Mentre il conducente della vettura civetta è rimasto al posto di guida con il motore acceso per coprire la ritirata, gli altri due complici sono scesi rapidamente dal mezzo, avventandosi contro i finestrini dell’auto della famiglia con l’intento di rapinare gli occupanti.

A mandare all’aria i piani dei malviventi sono state la pronta reazione d’istinto di una delle vittime e la contestuale presenza di altri residenti nella zona, i quali hanno iniziato a urlare attirando l’attenzione.

Vistisi scoperti e isolati, i due aggressori hanno interrotto l’azione, sono risaliti a bordo della Fiat Uno e si sono dileguati a forte velocità tra le arterie interne del quartiere, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il ritrovamento del mezzo e la mobilitazione civica

In seguito alle numerose chiamate giunte al Numero Unico di Emergenza 112, sul posto sono confluite le pattuglie del Commissariato di Fiumicino e i reparti impegnati nel controllo del territorio.

Il piano di perlustrazione, esteso rapidamente fino alla via Portuense, ha permesso poco dopo di rintracciare la Fiat Uno utilizzata per il raid, lasciata incustodita all’interno di un parcheggio pubblico.

Al suo interno non sono stati rinvenuti elementi utili nell’immediato: la banda era già riuscita a disperdersi a piedi.

A sollevare il caso sul piano politico e sociale è stato il comitato di quartiere di Parco Leonardo, da mesi in prima linea nel denunciare il progressivo deterioramento della sicurezza nell’area.

I rappresentanti dei cittadini hanno definito l’episodio «particolarmente inquietante», evidenziando come l’arteria sia un punto di snodo nevralgico frequentato da lavoratori, studenti e nuclei familiari, data la forte vicinanza con un plesso scolastico.

Il direttivo del comitato ha confermato di aver già trasmesso agli investigatori un dossier contenente testimonianze dirette, fotografie e filmati registrati dai sistemi privati, invitando la cittadinanza a utilizzare con frequenza l’applicazione YouPol per segnalare movimenti sospetti. La risposta della comunità locale non si farà attendere: per venerdì 29 maggio è stata indetta una manifestazione pubblica di protesta contro il degrado.

Il corteo cittadino per la sicurezza partirà dal Parco del Perugino per concludersi in piazza Buonarroti, chiedendo un incremento stabile dei presidi delle forze dell’ordine.

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