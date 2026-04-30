Paura a Parco Leonardo, pomeriggio di follia tra le case: piovono bottiglie sui passanti (il video)

Un pomeriggio qualunque trasformato in incubo. A Parco Leonardo, tra le palazzine di piazza Leon Battista Alberti, la quiete di mercoledì 29 aprile, si è spezzata sotto una pioggia di oggetti lanciati dall’alto: bottiglie, vetri, arredi, a pochi metri dai passanti. Una scena da guerriglia urbana che ha gettato nel panico residenti e famiglie.

Tutto è iniziato tra via del Perugino e l’area di una scuola dell’infanzia, dove una coppia – un uomo e una donna che occupavano abusivamente da mesi un edificio abbandonato – ha dato in escandescenze.

Il confronto con il personale scolastico è degenerato rapidamente: urla, minacce e un clima tale da costringere le insegnanti a chiudersi in classe con i bambini, rinunciando persino a uscire in giardino.

Un primo intervento delle forze dell’ordine aveva riportato temporaneamente la calma, allontanando i due dall’area scolastica. Ma la tensione si è spostata di poche centinaia di metri, fino a piazza Alberti, dove la situazione è precipitata.

Barricati in un altro stabile, i due hanno reagito alle proteste dei residenti con un’escalation pericolosa: dalle finestre hanno iniziato a scagliare oggetti contro la strada, colpendo l’asfalto e sfiorando passanti e auto in transito. Il momento più critico quando una rete da letto è stata lanciata nel vuoto, in pieno giorno.

Solo un secondo intervento, più massiccio, delle forze dell’ordine ha consentito di fermare la coppia e riportare la situazione sotto controllo. I due sono stati condotti in commissariato: per l’uomo l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, mentre la donna dovrà rispondere anche di occupazione abusiva.

L’episodio, però, è solo la punta dell’iceberg secondo i residenti. «Non è un caso isolato», denuncia il comitato di quartiere, parlando di una spirale di degrado fatta di furti, e immobili abbandonati diventati rifugi per attività illegali.

Da qui le richieste: più controlli, un sistema di videosorveglianza potenziato e la messa in sicurezza definitiva degli edifici dismessi. «La pazienza è finita», è il messaggio che arriva dal quartiere, mentre resta alta la preoccupazione per una situazione che, senza interventi strutturali, rischia di ripetersi.

VIDEO – COMITATO DI QUARTIERE PARCO LEONARDO

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