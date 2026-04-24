Paura a Riano: tubo del gas tranciato in un cantiere. Palazzina evacuata

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Riano per una fuga di gas segnalata in un’area interessata da lavori di scavo per la posa della fibra ottica.

Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di cantiere sarebbe stata accidentalmente danneggiata una conduttura del gas, causando la dispersione della sostanza e rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

In via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione di una palazzina e l’interruzione delle forniture elettriche nella zona interessata, per garantire la sicurezza dei residenti ed evitare possibili rischi ulteriori.

Sul posto sono intervenute le squadre 31A, NBCR e 1B dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine, ai sanitari del 118 e ai tecnici dell’ente gestore della rete gas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della linea.

L’intervento si è concluso intorno alle 17.00, con il rientro nelle proprie abitazioni dei sei nuclei familiari evacuati in via cautelativa.

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