Paura a Rocca di Papa: tenta di irrompere in casa con una roncola, fermato 45enne

Urla, colpi violenti contro l’infisso e la paura che corre veloce tra i vicini. È così che, intorno alle 21:30 di ieri sabato 31 gennaio, in via Campi d’Annibale è scattato l’allarme.

Le telefonate al 112 si sono susseguite mentre, dietro una porta-finestra presa a colpi, un anziano di 74 anni si era barricato in casa nel tentativo disperato di proteggersi.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, la scena che si sono trovati davanti era ad altissimo rischio.

Un uomo di 45 anni, cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine e visibilmente alterato dall’alcol, stava cercando di sfondare l’ingresso dell’abitazione.

In mano impugnava una roncola, con la quale aveva già danneggiato pesantemente la struttura, colpendo con violenza e senza esitazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Frascati, alla base del gesto ci sarebbe una vendetta maturata dopo uno sfratto.

Il 45enne, convinto che il proprietario dell’appartamento fosse responsabile della perdita della sua casa, avrebbe deciso di “regolare i conti” nel modo più violento.

Vecchi dissidi, rancori mai sopiti e l’alcol avrebbero fatto il resto, trasformando la rabbia in un vero e proprio raid punitivo.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio. Dopo attimi di forte tensione, i militari sono riusciti a disarmare l’uomo senza che nessuno rimanesse ferito.

Il 45enne è stato condotto in caserma per l’identificazione e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Velletri per danneggiamento aggravato, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’anziano proprietario, profondamente scosso dall’accaduto, è rimasto illeso solo grazie alla solidità degli infissi e alla rapidità dell’intervento delle pattuglie.

