Paura a Termini: donna sviene sulla banchina della Metro B. Salvata grazie alla Polizia e ATAC

La banchina della Metro B di Termini, nel tardo pomeriggio, è un fiume in piena che non si ferma davanti a nulla. Centinaia di volti riflessi sui vetri dei convogli in arrivo, il rumore sordo dei freni, la fretta che divora i minuti.

Eppure, ieri, quel flusso frenetico si è spezzato. Un istante di silenzio innaturale, un cerchio di persone che si stringe e, al centro, il dramma: una donna crolla a terra, scivolando nel buio di un’incoscienza improvvisa sotto gli occhi terrorizzati del figlio.

Poteva essere l’inizio di una tragedia urbana fatta di indifferenza e ritardi, ma si è trasformata in una lezione di efficienza e umanità firmata dalla sezione PolMetro della Questura di Roma e dagli operatori dell’Atac.

Il “fiuto” degli agenti e l’ingranaggio dei soccorsi

A cambiare il corso degli eventi sono stati Antonio e Luigi. Non stavano aspettando un treno, stavano osservando la folla. Il loro compito, come angeli custodi del sottosuolo, è leggere le anomalie.

Un assembramento insolito, un mormorio diverso dal solito frastuono della stazione: tanto è bastato perché i due poliziotti si facessero largo tra i pendolari.

Davanti a loro, la scena era critica. La donna era immobile, il respiro faticoso. In quel momento è scattato un ingranaggio invisibile ma perfetto.

Mentre Antonio e Luigi delimitavano l’area, creando un perimetro di sicurezza per proteggere la vittima dalla calca, il personale Atac azionava la rete dei soccorsi con una telefonata al 118 che non ha lasciato spazio a incertezze.

In pochi minuti, la banchina più affollata d’Italia è diventata una sala di emergenza a cielo aperto, senza che un solo convoglio subisse ritardi.

La carezza dietro la divisa

Ma c’è un dettaglio che trasforma un’operazione di servizio in una storia di cuore. In un angolo del perimetro di sicurezza c’era un bambino, paralizzato dalla paura nel vedere la madre priva di sensi.

Mentre uno degli agenti monitorava i parametri vitali della donna, l’altro si è trasformato in un appiglio sicuro per il piccolo.

Lo ha rassicurato, gli ha parlato, ha fatto da scudo emotivo tra lui e la crudeltà di quel malore, restando al suo fianco fino a quando la madre, riaprendo gli occhi, non ha potuto riabbracciarlo.

Il senso di una sinergia

L’episodio di ieri non è solo un fatto di cronaca, ma il simbolo di una collaborazione tra Polizia di Stato e azienda dei trasporti che va oltre la semplice sorveglianza.

