Paura a Villa Adriana: sacerdote ortodosso scivola in un fosso, salvato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco
L'uomo, secondo quanto ricostruito, stava percorrendo a piedi un sentiero interno all'area archeologica
Una passeggiata domenicale tra le meraviglie della storia che rischia di trasformarsi in un incubo.
Pomeriggio di alta tensione all’interno del parco archeologico di Villa Adriana, a Tivoli, dove un sacerdote ortodosso è stato tratto in salvo grazie a un tempestivo e spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dagli uomini del reparto volo.
La scivolata nel fango e l’Sos alla sala operativa
I fatti si sono consumati intorno alle 14:00 di oggi, domenica 17 maggio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava percorrendo a piedi un sentiero interno all’area archeologica.
Dopo aver camminato per circa cinque chilometri, a causa del terreno reso viscido e instabile dalle recenti piogge, è improvvisamente scivolato in un profondo fossato adiacente alla via.
Rimasto miracolosamente aggrappato al tronco di un albero per evitare di precipitare ulteriormente, e nonostante il forte stato di shock e la situazione di imminente pericolo, il religioso ha mantenuto la lucidità necessaria per impugnare il cellulare e allertare i soccorsi.
Gli operatori del comando provinciale di Roma, attraverso sofisticate procedure di localizzazione telefonica, sono riusciti a tracciare le coordinate geografiche esatte dell’uomo, nel cuore della fitta vegetazione.
L’arrivo di “Drago” e il salvataggio dall’alto
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Da terra è partita la squadra 18/A del distaccamento di Tivoli, mentre da cielo è decollato l’elicottero “Drago VF”.
I primi a raggiungere il quadrante sono stati proprio i vigili del fuoco di terra, costretti però a interrompere la marcia a circa un chilometro dall’obiettivo: la strada, completamente sterrata e impraticabile per i mezzi di servizio, ha costretto la squadra a proseguire a piedi tra i rovi.
A quel punto si è rivelato decisivo l’intervento aereo. Una volta posizionatosi sulla verticale del fossato, l’equipaggio dell’elicottero ha calato con il verricello un aero-soccorritore.
Il tecnico ha raggiunto il sacerdote, lo ha messo in sicurezza imbragandolo e lo ha sollevato a bordo del velivolo.
Fuori pericolo
Il sacerdote è stato poi trasferito a terra e affidato ai colleghi della squadra di terra che nel frattempo avevano raggiunto l’area. Fortunatamente, a parte il grande spavento e qualche escoriazione, l’uomo è stato trovato in buone condizioni di salute.
I soccorritori lo hanno riaccompagnato a piedi fino all’uscita del sito monumentale, dove ad attenderlo c’erano anche i Carabinieri della compagnia locale per gli accertamenti di rito.
Una disavventura a lieto fine scritta grazie alla rapidità della catena dei soccorsi.
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