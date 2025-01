Paura ad Ardea: figlio minaccia la madre con un coltello

Un incubo durato un anno, fatto di minacce, violenze e intimidazioni, si è finalmente concluso con l’arresto di un cittadino tunisino di 34 anni, residente ad Ardea, da parte dei Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo.

L’uomo, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, avrebbe terrorizzato la madre convivente con continue vessazioni, culminate in un episodio in cui le ha puntato un coltello contro.

L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata sotto forma di un messaggio vocale minaccioso, inviato tramite un’app di messaggistica.

Nella nota, il 34enne prometteva di uccidere la madre al suo rientro in casa.

Una minaccia che ha spinto la donna, ormai esausta e impaurita, a prendere una decisione drastica: non rientrare nell’abitazione e chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Un anno di paura e violenza silenziosa

Secondo quanto emerso dalle indagini, le violenze verbali e psicologiche andavano avanti da circa un anno.

Il figlio, già noto alle autorità per altri episodi di disagio sociale, avrebbe imposto alla madre un clima di terrore, rendendo la convivenza insostenibile.

In un’occasione, il 34enne sarebbe arrivato addirittura a minacciarla con un coltello, dimostrando come le sue intimidazioni fossero tutt’altro che vuote parole.

La donna, ormai sopraffatta dalla paura, ha però trovato il coraggio di denunciare tutto ai Carabinieri, raccontando un quadro inquietante di abusi e vessazioni quotidiane

L’arresto in flagranza differita

Grazie alle immediate indagini avviate dai militari, è stato possibile ricostruire il quadro delle violenze e raccogliere prove concrete delle minacce subite dalla donna.

Il 34enne è stato quindi arrestato in flagranza differita, una procedura che consente di intervenire in caso di reati commessi nell’arco delle 48 ore precedenti.

L’arresto rappresenta un atto di giustizia fondamentale per proteggere la vittima e porre fine a una spirale di violenza domestica che rischiava di sfociare in tragedia.

L’uomo dovrà ora rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, un’accusa che può portare a condanne severe, soprattutto se le minacce sono accompagnate dall’uso di armi o da condotte che mettono in pericolo la vita della vittima.

