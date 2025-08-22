Paura ai Parioli: 28enne aggredita e ferita con un coltello nell’androne di casa

Un incubo piombato all’improvviso, proprio sotto casa. È quanto vissuto ieri sera da una 28enne romana nel quartiere Parioli, aggredita e rapinata nell’androne del suo palazzo da un uomo incappucciato armato di coltello.

La giovane, terrorizzata e ferita a un orecchio, è stata soccorsa dai carabinieri della stazione Parioli che l’hanno trovata a terra, ancora sotto shock. Secondo quanto raccontato, la ragazza era stata pedinata fino al portone da un uomo con il volto coperto da un passamontagna.

Una volta entrata nell’edificio, il malvivente l’ha immobilizzata stringendole le mani al collo e puntandole un coltello a serramanico, con il quale le ha inferto un taglio all’orecchio destro. Sotto minaccia, la vittima ha dovuto consegnare la borsa contenente cellulare, auricolari e altri effetti personali.

La fuga del rapinatore, però, è durata poco. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla localizzazione del telefono rubato, i militari hanno rintracciato nei pressi di via Ruggiero Fauro un uomo che corrispondeva perfettamente al profilo segnalato. Alla vista della pattuglia, il sospettato ha cercato di disfarsi della refurtiva e di scappare, ma è stato immediatamente bloccato.

Recuperata e riconsegnata la borsa alla ragazza, i carabinieri hanno sequestrato il passamontagna, il coltello, un guanto in lattice e le chiavi di uno scooter, trovato poco distante e intestato a un pregiudicato. La vittima, medicata sul posto dal personale sanitario, ha riconosciuto senza esitazione l’uomo come il suo aggressore.

Il rapinatore è stato identificato in un 46enne romano senza dimora e con numerosi precedenti. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma, che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

