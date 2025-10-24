Paura alla Balduina: autogru danneggia il tunnel, crollano calcinacci dal soffitto

Momenti di paura ieri pomeriggio alla Balduina, dove una autogru in transito sotto la galleria che collega piazza Carlo Mazzaresi a piazza della Balduina ha danneggiato il basamento del condominio sovrastante, provocando il crollo di alcuni calcinacci.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00, sotto lo sguardo incredulo di automobilisti e passanti che hanno subito dato l’allarme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’area è stata immediatamente transennata per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gruppo Monte Mario, che hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco per le verifiche strutturali.

La galleria è rimasta chiusa per alcune ore, giusto il tempo necessario per accertare la stabilità del tunnel e mettere in sicurezza la zona.

La circolazione nel quartiere ha subito inevitabili rallentamenti, ma in serata la situazione è tornata alla normalità.

Restano da chiarire le cause esatte dell’urto: gli agenti stanno valutando se l’autogru abbia superato l’altezza consentita o se si sia trattato di una manovra errata.

