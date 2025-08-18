Paura alla Magliana: entra in farmacia e chiede 30 euro, poi estrae una pistola (giocattolo)

“Avete da prestarmi 30 euro?”. Sembrava la strana richiesta di un cliente qualunque, quasi un gesto goffo, che ha lasciato il farmacista interdetto, nella mattinata di domenica 17 agosto, in via della magliana.

Ma in pochi secondi, quella domanda surreale si è trasformata in un momento di pura paura: l’uomo, un 60enne, ha infilato la mano nei pantaloni ed estratto una pistola.

Puntandola contro il titolare, ha intimato di consegnargli quei soldi che, a quanto pare, voleva a tutti i costi. Una scena rapida e grottesca: il farmacista, spaventato, ha ceduto e consegnato l’esiguo bottino. Solo 30 euro.

L’uomo si è allontanato subito dopo, lasciando dietro di sé lo sconcerto e la tensione dei presenti. A riportare la calma sono state le pattuglie della polizia, avvisate in pochi minuti.

Gli agenti lo hanno rintracciato non molto lontano: addosso ancora il denaro e, soprattutto, quell’arma che ha fatto gelare il sangue al farmacista. Un’arma che si è rivelata essere solo un giocattolo.

Il sessantenne è stato denunciato, mentre i 30 euro sono tornati nelle mani della farmacia.

