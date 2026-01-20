Paura alla Magliana, travolge tre ragazzi e scappa: fermato dai Carabinieri

Poteva trasformarsi in una tragedia, l’incidente avvenuto nella serata di ieri lunedì 19 gennaio, in via della Magliana.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Roma Capitale, una Fiat Panda ha investito tre ragazzi che stavano percorrendo la strada, travolgendoli in pieno.

Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso, ma si è dato alla fuga nel traffico serale.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. I tre giovani sono stati trasportati in ospedale con diversi livelli di gravità: uno in codice rosso per la dinamica dell’incidente, con condizioni monitorate per possibili traumi interni; un secondo in codice giallo con ferite di media entità; il terzo in codice verde per contusioni lievi e un forte stato di shock.

La fuga del cosiddetto “pirata della strada” è durata solo pochi chilometri. Grazie alle testimonianze dei passanti che hanno assistito all’incidente e fornito indicazioni utili sul veicolo, una pattuglia dei Carabinieri è riuscita a intercettare la Fiat Panda a breve distanza dal luogo dell’investimento. L’uomo alla guida è stato identificato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

I rilievi scientifici e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti del Gruppo XI Marconi della Polizia Locale.

Per l’automobilista si profila una situazione giudiziaria particolarmente grave: oltre alle responsabilità legate al sinistro, dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso, che prevede il ritiro immediato della patente e pesanti sanzioni penali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.