Paura nella notte a San Lorenzo: auto in fiamme

La notte si accende di fiamme a San Lorenzo, nel cuore della movida romana, dove un incendio improvviso ha distrutto un’auto e messo in allarme un intero quartiere.

È successo nelle prime ore di giovedì 19 marzo, lungo via Tiburtina. Erano da poco passate le due quando il silenzio è stato rotto dal crepitio del fuoco e dal rumore secco degli pneumatici che esplodevano. A svegliare i residenti, oltre al boato, anche un forte odore di bruciato che ha invaso la strada.

L’auto trasformata in una torcia

Le fiamme sono partite da una Mini Cooper parcheggiata, che in pochi istanti è stata completamente avvolta dal fuoco. Il rogo si è sviluppato con estrema rapidità, trasformando l’auto in una vera e propria torcia e propagandosi ai mezzi vicini.

Accanto, una Fiat Punto ha riportato danni pesanti, soprattutto nella parte anteriore e laterale, colpita dal calore intenso sprigionato dall’incendio.

Danni anche a scooter e cassonetti

Il bilancio, fortunatamente senza feriti né intossicati, resta comunque significativo. Oltre alle due auto coinvolte, le fiamme hanno danneggiato anche uno scooter parcheggiato nelle vicinanze e un cassonetto dei rifiuti, parzialmente deformato dal calore.

L’intervento e la messa in sicurezza

A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno contattato i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, riuscendo a domare l’incendio e a evitare che si estendesse ulteriormente lungo la fila di auto o verso gli edifici della zona.

Il giallo sulle cause

Resta ora da chiarire cosa abbia innescato il rogo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un possibile guasto tecnico, come un cortocircuito, ma anche la pista dolosa, legata a un atto vandalico o all’azione di un piromane.

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