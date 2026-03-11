Paura sulla Pontina: auto distrutta dal rogo nel pomeriggio

Un’auto in fiamme sul ciglio della strada e una densa colonna di fumo che si alza sopra la carreggiata, visibile anche da lontano.

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 marzo lungo la via Pontina, dove un veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre viaggiava verso la Capitale.

L’episodio si è verificato intorno alle 17:30, nel tratto compreso tra Castel Romano e Trigoria, in direzione Roma.

Protagonista dell’incendio una Mini Cooper Countryman, che per ragioni ancora da chiarire ha preso fuoco mentre si trovava sulla carreggiata.

Le fiamme e la nube di fumo

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe avuto il tempo di accostare il veicolo sul lato della strada prima che le fiamme avvolgessero completamente l’auto.

In pochi minuti il rogo ha generato una nube di fumo scuro, ben visibile anche dagli automobilisti in transito sulla Pontina.

Le lingue di fuoco hanno rapidamente interessato gran parte del veicolo, attirando l’attenzione di chi percorreva l’arteria stradale in quell’ora di traffico.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità nel tratto interessato dall’episodio.

Nessun ferito

Nonostante la scena impressionante e il veicolo completamente avvolto dalle fiamme, non si registrano feriti.

