Paura sulla Pontina: tir in fiamme all’altezza di Pomezia, colonna di fumo nero visibile a chilometri

Una densa e impenetrabile colonna di fumo nero si è alzata a ridosso del mezzogiorno nel cielo della via Pontina, visibile a chilometri di distanza da automobilisti e residenti.

Momenti di pura paura quelli vissuti nella tarda mattinata di mercoledì 17 giugno lungo la strada statale 148, una delle arterie più trafficate e tristemente note del Lazio, dove un autoarticolato in marcia è stato improvvisamente avvolto e divorato dalle fiamme mentre viaggiava in direzione Latina.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Roma e Pomezia, precisamente all’altezza dello svincolo di Pomezia Nord.

Solo la prontezza di riflessi e il sangue freddo del conducente hanno evitato che una grave avaria meccanica si trasformasse in una tragedia dalle proporzioni ben peggiori.

Il brivido a pochi metri dal distributore

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’autista del mezzo pesante stava percorrendo la carreggiata verso sud quando si è accorto che qualcosa non andava: dallo specchietto retrovisore e dal vano motore ha visto levarsi le prime avvisaglie di fumo.

Capito immediatamente il pericolo, l’uomo non si è fatto prendere dal panico: è riuscito a governare il gigantesco tir e a indirizzarlo verso una piazzola di sosta laterale, abbandonando l’abitacolo pochi secondi prima che l’incendio esplodesse in tutta la sua violenza.

La posizione in cui il camion ha terminato la sua corsa ha tenuto i soccorritori con il fiato sospeso: il rogo è divampato infatti a pochissima distanza da un’area di servizio. Il rischio che le scintille o il calore potessero raggiungere le cisterne di carburante ha fatto scattare un protocollo d’emergenza assoluta.

Pontina paralizzata e caccia al guasto

Nel giro di pochi minuti sul posto sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo, idranti alla mano, per circoscrivere le fiamme, domare il rogo che ha carbonizzato il mezzo e bonificare l’asfalto rovente.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state complesse e hanno richiesto la chiusura parziale della corsia.

Inevitabili e pesantissimi i riflessi sulla viabilità. Il traffico in direzione Latina è rimasto paralizzato per ore, con chilometri di code e rallentamenti che hanno intrappolato centinaia di pendolari e automobilisti diretti verso i comuni pontini e le località balneari del litorale.

Il bilancio finale, fortunatamente, non registra feriti né intossicati. Sulle cause del rogo sono ora in corso gli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine: l’ipotesi più accreditata resta quella di un improvviso quanto devastante guasto meccanico o elettrico al motore.

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