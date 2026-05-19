Paura sulla Salaria, maxi incendio sotto il cavalcavia: strada chiusa e aria irrespirabile

Serata di forte tensione nel quadrante nord est della Capitale, dove un vasto incendio ha illuminato il cielo sopra via Salaria e costretto le autorità a chiudere parte della viabilità per motivi di sicurezza.

Il rogo è divampato poco prima delle 21 nell’area sottostante il ponte all’altezza di Prati Fiscali, non lontano dal Salario Center, in uno dei punti di collegamento tra la tangenziale e la consolare.

Le prime lingue di fuoco si sarebbero sviluppate all’interno di alcuni insediamenti di fortuna presenti sotto il cavalcavia.

In pochi minuti il fuoco ha aggredito rifiuti, masserizie e materiali accumulati nell’area, alimentando un incendio particolarmente intenso che ha generato una nube scura visibile anche da altri quartieri della città.

A rendere ancora più drammatica la scena sono stati diversi boati avvertiti distintamente da residenti e automobilisti in transito.

Le esplosioni, segnalate anche sui social network, potrebbero essere collegate al coinvolgimento di cavi elettrici e materiali infiammabili presenti nella zona.

Il fumo si è rapidamente propagato lungo la carreggiata, riducendo la visibilità e creando disagi immediati alla circolazione. In molti hanno raccontato di un odore acre e persistente che ha invaso le abitazioni vicine, costringendo alcuni residenti a chiudere porte e finestre.

Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti, la Polizia Locale ha disposto la chiusura del tratto stradale interessato dall’emergenza, mentre sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate a contenere le fiamme e a evitare che il rogo potesse estendersi alle infrastrutture circostanti.

Secondo le prime informazioni, non risultano persone ferite né intossicate. Restano però in corso gli accertamenti tecnici per verificare eventuali danni agli impianti elettrici e alle strutture presenti sotto il ponte.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza