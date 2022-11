Per il recupero della Via Latina a piedi lungo l’antico tracciato delle Tombe Latine

La presidente dell’Ass. La Torre del Fiscale OdV – Ente Gestore Gloria Mazzamati ha rivolto un invito alle associazioni, comitati, cittadini e amici per il 27 novembre 2022 ore 9,30 per “una iniziativa che speriamo sia molto partecipata poiché descriverà una delle principali linee di intervento per le quali si è costituito questo Ecomuseo: il recupero della Via Latina.

Percorreremo insieme a piedi i tratti visibili e invisibili dell’antico tracciato da Tombe Latine a Tor Fiscale e fino alla Ferrovia-Acquedotti-S. Policarpo per i più “resistenti”. Ci accompagnerà nel percorso il giornalista Francesco Erbani che porrà domande alle Istituzioni presenti quali ad esempio Parco Archeologico Appia Antica, Parco Regionale Appia Antica, Municipio VII e altri che hanno voce in capitolo, sulla situazione attuale, i nuovi ritrovamenti archeologici, le criticità, e le possibilità di intervento in futuro.

Pensiamo fondamentale la presenza delle associazioni, comitati e cittadini che potranno essere correttamente informate ed esprimere la loro opinione su questo Bene Pubblico avendo dimostrato il loro forte interesse già dalla prima riunione fondativa dell’Ecomuseo della Via Latina che, come sapete, vuole promuovere e custodire i beni materiali ed immateriali presenti nel suo territorio.

Vi aspettiamo perciò a questo appuntamento il cui programma potrete leggere al link: https://www.ecomuseodellavialatina.it/event/nuovi-passi-sullantica-via-latina/

Gradita la prenotazione per fruire delle cuffiette di ascolto scrivendo alla

mail: ecomuseodellavialatina@gmail.com

Grazie a tutti voi” Conclude Gloria Mazzamati.