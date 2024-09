Perissa (FdI): “Gualtieri è passato dalla città dei 15 minuti ai dieci anni”

“La faccia tosta del Sindaco Gualtieri non conosce limiti. Oggi annuncia la sua ricandidatura giustificandola con la necessità di avere bisogno di dieci anni per cambiare il volto della città. Sentire queste affermazioni da chi aveva promesso una città in quindici minuti fa alquanto sorridere.

Senza dimenticare, poi, tutte gli altri mirabolanti annunci fatti in campagna elettorale che sono stati puntualmente disattesi.

A partire dall’emergenza rifiuti a causa dei quali Roma continua a dare una pessima immagine di se agli occhi dei turisti e dei media internazionali.

Per carità di patria meglio non affrontare il tema dei trasporti degni di una Capitale del terzo mondo. Così come gridano vendetta il modo in cui, fino ad oggi, sono stati affrontate tutte le altre emergenze a partire dalla casa.

Per sfortuna di Gualtieri anche i romani, come noi, non hanno la memoria corta e saranno dare la giusta risposta a una candidatura che suona come una minaccia di prossime sventure”. E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della federazione romana di FdI, Marco Perissa.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙