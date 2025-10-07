Petizione contro Grab via Guido Reni

«Il gruppo di residenti INSIEME PER VIA GUIDO RENI ha raccolto e inviato oltre 2.000 firme tra agosto e settembre al Dipartimento Mobilta’ e Trasporti, Assessorato Mobilità di Roma Capitale e Gabinefto del Sindaco». Lo comunicano in una nota.

«Abbiamo inviato le firme agli uffici competenti, chiedendo un incontro urgente per analizzare le criticità e individuare soluzioni equilibrate, rispettose della vita economica e sociale del quartiere. Il nostro è un gruppo, autonomo e indipendente, di cittadini che segnala le criticità del progetto G.R.A.B. su via Guido Reni e promuove dialogo, rete tra quartieri e confronto con le istituzioni.

Un risultato straordinario, reso possibile da chi ha firmato, condiviso e creduto (e crede) in questa battaglia. La politica ha il dovere di ricucire la frattura tra cittadini e istituzioni. Chiediamo all’ Assessore Patanè un incontro urgente e valutare le proposte alternative elaborate dai residenti, basate sulla conoscenza diretta del territorio».

