Pia Tuccitto fra canzoni nuove e passate

Sarà una serata all’insegna della buona musica quella di venerdì 21 marzo prossimo sul palco del Kill Joy, in via Appia Nuova 1228 a Roma, che vedrà in scena Pia Tuccitto una delle cantautrici più talentuose del panorama rock odierno.

Caratterizzata da una scrittura molto profonda e d’impatto, suo è ad esempio, il brano “E…” reso famoso da Vasco Rossi e con il quale ha avuto una collaborazione artistica molto importante.

Tuccitto è un’artista molto sensibile capace di mostrare tante sfumature nelle sue canzoni che non mancheranno di emozionare chi assisterà al suo concerto fatto di brani del suo repertorio, ma anche di tanti inediti che saranno presenti sul suo prossimo lavoro discografico.

Sul palco sarà affiancata da ottimi musicisti come Luca Longhini alla chitarra, Pier Luigi Mingotti al basso e Stefano Peretto alla batteria.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 21.30.

