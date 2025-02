Piani di zona, al via trasformazione di altre 5 aree

L’Assemblea capitolina ha approvato la trasformazione di altri 5 piani di zona: Trigoria I e III, Madonnetta I, Colle Fiorito, Osteria del Curato II e Ferratella.

Con questo provvedimento, che dà la possibilità a migliaia di famiglie di diventare proprietarie dell’appartamento in cui vivono, l’assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale interviene ulteriormente per affrontare la questione dei piani di zona e delle trasformazioni bloccate da decenni.

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà verrà concretizzata mediante la “sostituzione” della convenzione originaria stipulata tra la cooperativa/impresa ed il Comune di Roma/Roma Capitale con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

In considerazione dell’aumento del numero dei piani di zona oggetto delle procedure di trasformazione, la delibera prevede anche l’implementazione delle risorse economiche, umane e strumentali destinate agli uffici competenti.

“Stiamo dimostrando che anche i problemi più annosi si possono affrontare e risolvere. La progressiva trasformazione dei piani di zona, la semplificazione delle procedure informatiche che hanno accelerato le affrancazioni, per cui prima i cittadini aspettavano mesi e mesi, e che ora si chiudono nel giro di pochi giorni, gli investimenti previsti dal piano per le periferie, da 100 milioni di euro: sono tutti interventi tra loro coerenti e figli di una stessa visione, dello stesso spirito: dare certezze ai cittadini ed affrontare e portare a soluzione i problemi dei piani di zona della Capitale” ha dichiarato Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica e alla città dei 15 minuti.

