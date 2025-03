Piano assunzioni 2025-2027 approvato in Giunta

Via libera della Giunta Capitolina alla delibera che anticipa la sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) relativa al nuovo Piano Assunzionale 2025-2027. Predisposte oltre 1.600 assunzioni complessive.

Si tratta dell’atto di programmazione dell’Amministrazione di Roma Capitale per le acquisizioni di personale del prossimo futuro, realizzato rispettando la normativa vigente in materia di capacità assunzionale e rispettando i necessari equilibri finanziari dell’Ente.

In particolare, per il 2025, il nuovo Piano Assunzionale prevede anzitutto 773 nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigente, a valere su fondi ordinari; di queste: 240 unità saranno acquisite nel settore scuola (stabilizzazione di 120 educatori di asilo nido e di 120 di insegnante di scuola dell’infanzia) e 250 saranno nuovi agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (assunti con il secondo scorrimento di graduatoria, che porterà il totale degli assunti tramite l’ultimo concorso a 1.300 unità).

174 assunzioni (per profili tecnici e amministrativi, funzionari e istruttori) avverranno tramite avvalimento in convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, 90 tramite 5 distinti concorsi, quattro per operatori di servizi vari (tecnici, di custodia, di trasporto e ambientali) e uno da funzionario ambientale; inoltre, vi saranno 19 altre assunzioni in settori vari.

A queste prime 773 assunzioni se ne aggiungono altre 74, relative al completamento della pianificazione assunzionale 2024 a seguito di proroghe chieste dagli interessati: 30 nel settore della scuola, 26 nella Polizia Locale e 18 in altri settori. Sono poi previste ulteriori 91 assunzioni di profili sociali e amministrativi effettuate con fondi europei (fondi Pon).

Il totale delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato che verranno completate nel 2025 è quindi di 938 unità, cui vanno poi aggiunti 18 dirigenti; quindi, nel 2025 sono previste 956 assunzioni a tempo indeterminato.

Se poi si considerano i 700 nuovi ingressi di funzionari e istruttori che verranno molto probabilmente finalizzati nel 2026 ma che avverranno grazie a quattro importanti concorsi (due per funzionari, tecnici e amministrativi e due per istruttori, sempre tecnici e amministrativi) realizzati nel corso di quest’anno, il numero complessivo delle assunzioni avviate nel corso del 2025 è di 1.656 unità di personale a tempo indeterminato.

Inoltre, quest’anno sono previste 250 assunzioni a tempo determinato finanziate dal Ministero del Lavoro per profili vari.

“Da quando ci siamo insediati abbiamo assunto 4.500 persone in tutti i settori, riportando finalmente l’asticella complessiva sopra quota 22mila e ponendo fine ad un calo costante di personale che sembrava inarrestabile”, ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri, che ha proseguito: “Adesso andiamo avanti sulla stessa strada mettendo in servizio quasi 1.000 persone a tempo indeterminato entro l’anno, sempre con una attenzione particolare al comparto scuola e alla Polizia Locale, alle quali se ne aggiungeranno altre 700 che verranno selezionate sempre nel corso del 2025 con quattro nuovi concorsi. Roma sta cambiando e noi lavoreremo senza sosta per integrare ulteriormente il piano assunzionale e rispondere alle tante sfide che la attendono”.

“In attesa della definitiva approvazione del Piao, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione che è in via di completamento, abbiamo voluto procedere intanto all’approvazione del nuovo Piano Assunzionale, al fine di poter impostare con la massima rapidità possibile le azioni necessarie per rinforzare il personale di Roma Capitale in un periodo complesso come quello attuale per la città, con il Giubileo in corso e i molti lavori del Pnrr in via di realizzazione e completamento”, ha dichiarato l’assessore Bugarini.

“Il lavoro di questa amministrazione per rafforzare la struttura del personale capitolino continua con questo nuovo Piano Assunzionale, comunque integrabile nel corso dell’anno – ha aggiunto – un piano che ci consentirà di far partire da subito le numerose azioni che abbiamo previsto per il 2025, tra avvalimenti di graduatorie di altri enti, scorrimenti di nostre graduatorie e nuovi concorsi.

Un’azione che ci porterà a far entrare nella struttura Capitolina sicuramente circa 1.000 nuove unità di personale nel corso di quest’anno, cui vanno aggiunte le 700 che selezioneremo tramite concorso sempre nel 2025”, ha concluso.

