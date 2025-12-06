PIAO 2025-2027, Roma investe sul personale: oltre 800 nuovi posti tra scuole e dirigenti

La Giunta Capitolina dà il via libera all’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, adeguando la programmazione assunzionale triennale alle esigenze attuali della città.

Un provvedimento che punta a rafforzare la macchina comunale e completare il percorso di potenziamento del personale già avviato nei mesi scorsi.

Nel dettaglio, oltre alle assunzioni già effettuate nel corso del 2025 e a quelle in arrivo con le procedure concorsuali per operatori, istruttori e funzionari amministrativi e tecnici – che porteranno all’ingresso in ruolo di circa 800 nuove unità – la delibera prevede l’apertura di due nuove procedure selettive pubbliche.

La prima riguarda il reclutamento di insegnanti per la Scuola dell’Infanzia, necessario a completare le assunzioni programmate nell’ambito dei 1005 posti già previsti nel settore educativo e scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria precedente.

La seconda è dedicata al personale dirigenziale, con sette posti disponibili: un avvocato dirigente, due dirigenti di Polizia Locale (di cui uno riservato al personale interno), due dirigenti amministrativi (uno interno) e due dirigenti tecnici (uno interno).

Non solo nuove assunzioni: la delibera prevede anche la stabilizzazione dei dipendenti capitolini in comando da altre amministrazioni che abbiano maturato almeno 12 mesi di servizio e ottenuto una valutazione della performance pienamente favorevole, in linea con quanto stabilito dalla Legge n. 69 del 14 marzo 2025.

Con questo aggiornamento del PIAO, Roma punta a rafforzare l’organico comunale, garantendo continuità nei servizi e nuove opportunità di lavoro per insegnanti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo, mentre la città si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi anni con una macchina burocratica più efficiente.

