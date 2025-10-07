Piazza San Cosimato: aggredisce passanti, fermato dai carabinieri con spray al peperoncino
Momenti di tensione ieri pomeriggio in piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, dove un uomo in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcol, ha aggredito una donna e alcuni passanti.
Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta, chiamati dai cittadini per fermare l’uomo che, alla vista dei militari, ha reagito con violenza cercando di sottrarsi al controllo.
Ne è nata una colluttazione durante la quale i carabinieri, per riuscire a immobilizzarlo, hanno dovuto fare ricorso allo spray urticante in dotazione.
L’uomo, un 45enne originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine, è stato infine bloccato e arrestato in flagranza di reato.
Accompagnato in caserma, è ora in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale.
