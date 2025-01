“Piccoli misfatti a Broadway”, appuntamento solidale al Teatro Palladium

Domenica 19 gennaio appuntamento solidale al Teatro Palladium, in piazza Bartolomeo Romano 8.

Alle ore 17 andrà in scena “Piccoli misfatti a Broadway” e l’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto per la borsa di studio Intercultura in memoria di Ludovica Dell’Atti, giovane prematuramente scomparsa all’età di 17 anni.

“Piccoli misfatti a Broadway” di Biagio Giardini, con la regia di Alessandra Lazzarini, è una commedia vivace e piena di sorprese, con personaggi stravaganti e momenti di grande comicità. L’iniziativa ha il patrocinio dei Municipi VIII, X, XI e XII.

Maggiori informazioni e acquisto biglietti su www.teatropalladium.uniroma3.it .

