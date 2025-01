“Pino Daniele, la storia mai raccontata” al The Forum (piazza del Pigneto 8 A)

Sabato 25 gennaio alle 18.30 al The Forum (piazza del Pigneto 8 A) si terrà la presentazione del libro “Pino Daniele, la storia mai raccontata” una testimonianza di Joe Lodato e Franco Schipani. Prefazione di Renato Marengo. Postfazione Lino Vairetti

Joe Lodato, personal manager di Pino, e Franco Schipani, giornalista musicale ma, prima ancora, amico di Pino nel corso della presentazione racconteranno la storia musicale e aneddoti su Pino, O’blues di casa nostra esportato nel mondo.

Eppure “Pino pensava che dopo un solo LP, Terra mia, la sua carriera fosse finita. La casa discografica non gli rispondeva neanche più al telefono. Si sentiva sconfitto, deluso, con un futuro incerto, in attesa solo che gli cancellassero il contratto. Poi tutto cambiò”

Altre info nella locandina.

