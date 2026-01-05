Pino gigante crolla sull’Appia: strada chiusa verso piazza Re di Roma

Un boato secco, improvviso. Poi le lamiere che si accartocciano sotto il peso del tronco.

È successo nel pieno del pomeriggio su via Appia Nuova, a pochi metri da piazza dei Re di Roma, dove un pino di enormi dimensioni è crollato all’improvviso, travolgendo alcune auto in sosta.

La pianta, probabilmente indebolita dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi e dalle raffiche di vento che hanno colpito la Capitale, si è abbattuta all’interno dell’area parcheggio a bordo strada, schiacciando più vetture.

Per un caso fortunato, nessuno si trovava all’interno dei veicoli né stava transitando in quel momento: un dettaglio che ha evitato conseguenze ben più gravi, considerando l’orario di punta.

Traffico paralizzato e strada chiusa

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati a sezionare il tronco e a rimuovere i rami pericolanti, mentre Polizia di Stato e Polizia Locale hanno provveduto a chiudere completamente il tratto di via Appia Nuova compreso tra via Lavinio e piazza dei Re di Roma.

La zona è rimasta interdetta per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la bonifica dell’area.

Pesanti i disagi alla circolazione, con rallentamenti a catena in tutto il quadrante San Giovanni–Appio Latino.

Alberi sotto osservazione: cresce l’allarme

Il crollo sull’Appia si inserisce in una giornata già segnata da numerosi interventi legati al maltempo. Solo poche ore prima, nella serata di domenica 4 gennaio, un altro pino storico era precipitato in via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo e da un’area affollata di turisti.

Segnalazioni per rami pericolanti e cadute di arbusti sono arrivate anche da viale Spartaco, al Quadraro, e dal quartiere Don Bosco.

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha avviato verifiche urgenti sulle alberature presenti lungo il tratto interessato di via Appia Nuova: diversi pini mostrerebbero segni di instabilità, con il terreno ormai saturo d’acqua che continua a rappresentare un fattore di rischio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.