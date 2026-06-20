Più cure nei quartieri, inaugurate due nuove Case della Comunità a Bravetta e Magliana: ecco i servizi

La sanità laziale accelera sulla strada del decentramento e della medicina di prossimità, portando medici, infermieri e ambulatori specialistici direttamente all’interno dei quartieri.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 giugno, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato ufficialmente due nuove Case della Comunità della Asl Roma 3: la prima a Bravetta e la seconda alla Magliana.

Le due strutture sono destinate a diventare i nuovi punti di riferimento per l’assistenza sanitaria territoriale dei cittadini residenti nei municipi XI e XII.

Al taglio del nastro hanno preso parte i vertici dell’azienda sanitaria locale, tra cui la direttrice generale della Asl Roma 3, Laura Figorilli, la direttrice del distretto dell’XI Municipio, Monica Foniciello, e la omologa del XII Municipio, Maria Letizia Eleuteri.

L’apertura rientra nella macro-strategia di riorganizzazione del sistema sanitario legata ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e ai dettami del decreto ministeriale 77 del 2022.

L’obiettivo strutturale è quello di creare un “filtro” sul territorio, offrendo risposte immediate per patologie croniche o cure a bassa intensità, alleggerendo così i pronto soccorso dei grandi ospedali romani (come il San Camillo-Forlanini) costantemente sotto pressione.

Un’équipe multidisciplinare per i pazienti fragili

La vera novità del modello delle Case della Comunità risiede nell’integrazione del personale. All’interno di entrambi i presìdi lavorerà un’équipe multidisciplinare integrata: medici di medicina generale lavoreranno fianco a fianco con gli infermieri di famiglia e di comunità, specialisti ambulatoriali, psicologi, assistenti sociali e operatori sociosanitari (Oss).

Una sinergia pensata per garantire la presa in carico totale dei pazienti affetti da patologie croniche, degli anziani e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Bravetta (Presidio Spoke): orari e servizi

La sede di Bravetta è stata classificata come struttura “Spoke” (ovvero un presidio territoriale secondario ma strettamente collegato alla rete principale).

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle 19:30.

Servizi ad accesso diretto (senza prenotazione): Punto Unico di Accesso (Pua) per l’orientamento sociosanitario, Centro prelievi per le analisi del sangue, sportello Cup per le prenotazioni, accoglienza, continuità e assistenza infermieristica o medica di base.

Visite specialistiche ed esami diagnostici: Sarà necessario essere in possesso della regolare ricetta/prescrizione medica del Servizio sanitario nazionale (Ssn) e prenotare l’appuntamento tramite i canali tradizionali Cup e Recup.

Magliana (Presidio Hub): la centrale delle cure non urgenti

La struttura della Magliana avrà invece un ruolo centrale, essendo catalogata come presidio “Hub” (struttura principale a cui fanno capo i centri Spoke).

Un pilastro fondamentale dell’Hub della Magliana sarà l’assistenza infermieristica di prossimità: la presenza degli infermieri sarà garantita 7 giorni su 7, per 12 ore al giorno, assicurando medicazioni, terapie e monitoraggi domiciliari continuativi.

«Con l’attivazione di queste due Case della Comunità facciamo un passo avanti decisivo per abbattere le distanze tra le istituzioni sanitarie e le reali esigenze quotidiane dei cittadini nei quartieri», ha commentato il governatore Francesco Rocca. «La sfida della sanità del futuro si vince sulla prevenzione e sulla capacità di curare le persone vicino a dove vivono, senza costringerle a lunghe attese nei reparti d’emergenza per codici minori».

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