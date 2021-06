Poligrafico e riqualificazione di piazza Verdi. Il primo incontro del tavolo di mediazione

Nel Municipio Roma 2 si è svolto ieri, 23 giugno 2021, convocato dalla presidente Francesca Del Bello, un tavolo di mediazione sulla riqualificazione di Piazza Verdi, presenti i cittadini del Comitato Storico di Piazza Verdi e Cdp Immobiliare .

Il “Laboratorio di Qualità Urbana”, come è stato ribattezzato dalla Del Bello, discuterà diverse proposte, dal piano di mobilità sostenibile alla pedonalizzazione, dalla sistemazione dei parcheggi alla revisione delle linee di transito dei mezzi pubblici, fino alla riqualificazione delle strade e delle aree di sosta in tutta l’area Pinciano-Parioli.

La prima riunione del tavolo è stata aperta alla rappresentanza “storica” dei residenti locali, attiva nel quartiere sin dal 2005 e organizzata all’interno del Comitato Piazza Verdi. Presenti anche i rappresentanti di Cdp Immobiliare, la società impegnata nella riqualificazione del monumentale edificio del Poligrafico, in passato sede della Zecca dello Stato e abbandonato da 20 anni, in nuovi prestigiosi spazi per uffici.

Possibili problemi e il futuro dell’area

L’incontro di ieri, recita la nota diramata della Presidente, «ha permesso di affrontare, in termini collaborativi, le preoccupazioni per una zona già fortemente congestionata dal traffico e in cui le nuove funzioni dell’edificio, che ospiteranno anche gli uffici Enel, potrebbero acuire la situazione».

Si è parlato non solo dei possibili problemi da affrontare, ma è stato possibile anche rivolgere uno sguardo al futuro. L’incontro ha infatti dimostrato come la trasformazione sia percepita anche come una grande opportunità per il quartiere, per far rivivere una piazza che era stata di fatto abbandonata, così come il suo edificio più rappresentativo, e che invece può tornare a diventare realmente centrale per l’area Parioli-Pinciano, a partire dalla sua storia di “quartiere dei musicisti”.

Quali i prossimi passi?

La Presidente ha evidenziato: «Il confronto ha permesso di identificare i temi su cui si svilupperanno i lavori del Tavolo per avviare un “laboratorio di qualità urbana” in cui sarà verificata la fattibilità delle molte proposte emerse: un piano di mobilità sostenibile, il ridisegno della piazza con relativa pedonalizzazione, il riordino dei parcheggi, la revisione delle linee di transito dei mezzi pubblici, la riqualificazione delle strade e delle aree di sosta».

Tanta carne al fuoco, dunque, ma anche la volontà di collaborare tra pubblico e privato, come non sempre purtroppo si riesce a Roma. L’occasione per inaugurare un nuovo modello di sviluppo urbano che tiene conto degli investimenti delle aziende così come delle esigenze dei cittadini, senza necessariamente annullare gli uni con le altre.