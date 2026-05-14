Polvere di estintori e raid notturno: vandali in azione al liceo Peano dell’EUR

Notte di incursione al liceo scientifico statale Giuseppe Peano, nel quartiere Eur. Intorno alle 2 del mattino, un allarme lanciato da un istituto di vigilanza privata ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur presso il plesso scolastico di via Francesco Morandini.

Una volta arrivati sul posto, i militari, insieme agli addetti alla sicurezza, hanno accertato che ignoti erano riusciti a introdursi all’interno dell’edificio dopo aver forzato una porta sul retro, unico accesso dell’istituto non coperto dal sistema di videosorveglianza.

L’azione vandalica si è concentrata negli spazi comuni della scuola. Gli intrusi hanno infatti svuotato alcuni estintori presenti nei corridoi, spargendo la polvere nell’androne, sulle pareti e contro una porta interna dell’edificio.

Non risultano invece coinvolte le aule scolastiche, né sarebbero stati provocati ulteriori danni strutturali o furti.

Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione Roma Eur, che stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dalle telecamere presenti nelle aree esterne e nei punti monitorati dell’istituto per cercare di identificare i responsabili dell’incursione.

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