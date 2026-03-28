Pomeriggio di terrore a Monte Stallonara: donna resta sospesa in un pozzo profondo 15 metri
La vittima, che passeggiava con il marito, è riuscita ad aggrapparsi a una trave nel vuoto
Pomeriggio di terrore in via di Monte Stallonara, alla periferia ovest di Roma. Una donna, mentre stava trascorrendo il sabato pomeriggio passeggiando con il marito all’interno del Parco della Pace, è precipitata improvvisamente all’interno di un pozzo profondo, la cui presenza non risultava segnalata.
Il miracolo a 15 metri di profondità
La tragedia è stata evitata per un soffio. Durante la caduta libera nel condotto, la donna è riuscita miracolosamente ad afferrare una trave sporgente situata a circa 15 metri di profondità, arrestando la discesa verso il fondo. È rimasta sospesa nel vuoto in attesa dei soccorsi, allertati immediatamente dal marito sotto shock.
I soccorsi: in azione gli specialisti del SAF
La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto, alle 14:40 di oggi 28 marzo 2026, la squadra 11/A insieme agli specialisti del nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale).
Gli esperti dei Vigili del Fuoco stanno in questi minuti allestendo le manovre di calata e recupero con tecniche speleo per raggiungere la signora e riportarla in superficie in sicurezza.
Forze dell’ordine e 118 sul posto
Oltre ai pompieri, sono presenti gli agenti delle forze dell’ordine e i sanitari del 118, pronti a prestare le prime cure alla donna non appena verrà estratta. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.
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