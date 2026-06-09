Pomezia, fiamme in via Foligno: vigili del fuoco ancora al lavoro per bonificare l’incendio

Non si è ancora spenta del tutto l’emergenza in via Foligno, nel territorio comunale di Pomezia, dove da oltre ventiquattr’ore i vigili del fuoco sono impegnati a contrastare un violento incendio che ha distrutto una legnaia e diversi materiali stoccati all’aperto.

L’allarme era scattato nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, quando una densa colonna di fumo si è levata visibile a distanza dalle campagne circostanti, allertando i residenti della zona.

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha impedito che le fiamme, alimentate dal legno e dalle sterpaglie, si propagassero alle abitazioni vicine o alla fitta vegetazione adiacente.

Operazioni di bonifica in corso: si scava tra le macerie

Dopo aver circoscritto il perimetro del rogo e domato il fronte principale delle fiamme nel corso della notte, i pompieri sono rimasti sul posto per gestire la seconda, delicatissima fase dell’intervento.

Al momento, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia è ancora schierata in via Foligno per completare le necessarie operazioni di bonifica.

I pompieri stanno operando lo smantellamento dei resti della legnaia e il minuto spegnimento dei focolai latenti nascosti sotto i cumuli di cenere e materiale combustibile.

Un lavoro lungo e faticoso, indispensabile per evitare che improvvisi colpi di vento possano rialimentare i tizzoni ancora accesi, restituendo finalmente l’area alla totale sicurezza.

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