Pomezia, fiamme in via Foligno: vigili del fuoco ancora al lavoro per bonificare l’incendio
Squadre del distaccamento locale sul posto per mettere in sicurezza l'area e spegnere gli ultimi focolai tra i materiali all'aperto
Non si è ancora spenta del tutto l’emergenza in via Foligno, nel territorio comunale di Pomezia, dove da oltre ventiquattr’ore i vigili del fuoco sono impegnati a contrastare un violento incendio che ha distrutto una legnaia e diversi materiali stoccati all’aperto.
L’allarme era scattato nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, quando una densa colonna di fumo si è levata visibile a distanza dalle campagne circostanti, allertando i residenti della zona.
Il tempestivo intervento dei soccorritori ha impedito che le fiamme, alimentate dal legno e dalle sterpaglie, si propagassero alle abitazioni vicine o alla fitta vegetazione adiacente.
Operazioni di bonifica in corso: si scava tra le macerie
Dopo aver circoscritto il perimetro del rogo e domato il fronte principale delle fiamme nel corso della notte, i pompieri sono rimasti sul posto per gestire la seconda, delicatissima fase dell’intervento.
Al momento, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia è ancora schierata in via Foligno per completare le necessarie operazioni di bonifica.
I pompieri stanno operando lo smantellamento dei resti della legnaia e il minuto spegnimento dei focolai latenti nascosti sotto i cumuli di cenere e materiale combustibile.
Un lavoro lungo e faticoso, indispensabile per evitare che improvvisi colpi di vento possano rialimentare i tizzoni ancora accesi, restituendo finalmente l’area alla totale sicurezza.
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