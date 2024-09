Pompieropoli 2024 a Torraccia

Il 14 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 nell’area parcheggio in via Siro Sollazzi, Torraccia Insieme – OdV, in coordinamento con le realtà associative del quartiere, accoglierà la manifestazione Pompieropoli, organizzata e realizzata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Pompieropoli è un evento che si svolge nelle varie città italiane ed ha come obiettivo principale quello di far apprendere ai bambini delle scuole elementari le principali tecniche di prevenzione incendi e di sicurezza, attraverso un vero e proprio corso antincendio semplificato.

Attraverso un percorso gioco si forniranno spiegazioni e dimostrazioni delle principali tecniche di prevenzione e comportamento di fronte a un principio di incendio.

Alla fine del percorso i bambini partecipanti riceveranno un attestato di Diploma di Giovane Pompiere. Saranno presentate, inoltre, esercitazioni che coinvolgeranno anche il pubblico presente.

Un canestro per Torraccia

Oltre all’iniziativa Pompieropoli, i giovani del quartiere Torraccia stanno promuovendo un progetto speciale per sensibilizzare i ragazzi sul basket e l’importanza dello sport nella comunità.

L’idea è quella di allestire un piccolo campo da basket temporaneo vicino all’area di Pompieropoli, dove i ragazzi potranno avvicinarsi a questo sport in un ambiente divertente e sicuro. Questo spazio non solo offrirà un’opportunità immediata di svago, ma fungerà anche da stimolo per la creazione di un vero e proprio campetto da basket nel quartiere.

Il progetto mira a coinvolgere i giovani, promuovendo uno stile di vita sano e rafforzando il senso di comunità, con la speranza di realizzare in futuro uno spazio sportivo permanente.

