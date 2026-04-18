Ponte di Nona, il “tesoro” nei contatori: il fiuto di Nelly scova 12 chili di droga

Non sono bastati nascondigli improvvisati, porte blindate e cantine apparentemente anonime a sfuggire ai controlli. A smascherare un vero e proprio deposito della droga nel quadrante est di Ponte di Nona è stato il fiuto infallibile di Nelly, cane antidroga della Questura di Roma, protagonista assoluta di un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 12 chili di stupefacenti.

Il blitz, condotto dagli agenti del VI Distretto Casilino, ha fatto emergere un sistema ben organizzato, nascosto tra gli spazi comuni di una palazzina residenziale trasformata, di fatto, in una base logistica per lo spaccio.

Il segnale sulle scale

L’indagine, avviata dopo giorni di appostamenti e osservazioni, ha avuto una svolta durante l’irruzione nello stabile. Gli appartamenti, a prima vista ordinati e privi di elementi sospetti, non hanno restituito riscontri immediati.

È stato allora che Nelly ha iniziato a segnalare anomalie lungo le scale condominiali. Seguendo il suo fiuto, gli agenti hanno controllato il vano contatori: al suo interno erano nascoste le prime dosi di cocaina e hashish, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato.

La cantina trasformata in deposito

Il colpo decisivo è arrivato poco dopo. Un giovane fermato durante i controlli aveva con sé un mazzo di chiavi che ha condotto gli investigatori a una cantina. Dietro quella porta si nascondeva il cuore dell’attività: un vero magazzino della droga.

All’interno sono stati trovati decine di panetti di hashish, centinaia di dosi di cocaina confezionate con modalità seriali, marijuana, denaro contante e tutto il materiale necessario per il taglio e la distribuzione.

Le verifiche estese ad altri locali comuni hanno portato alla scoperta di un secondo deposito, facendo salire il totale della sostanza sequestrata a oltre 12 chili.

Arresti e controlli a tappeto

Due uomini, di 22 e 48 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasferiti nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si è inserita in un dispositivo più ampio di controllo del territorio: decine di persone sottoposte a misure restrittive sono state verificate, mentre alcune attività commerciali della zona sono finite sotto accertamento amministrativo.

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