Ponte di Nona. Sopralluogo all’ex Centro Sportivo “Heaven Sporting Club”

Venerdì 29 novembre 2024 alle ore 9:00 sopralluogo all’ex Centro Sportivo “Heaven Sporting Club” in via don Primo Mazzolari della VII Commissione capitolina.

«La Commissione – informa il presidente Yuri Trombetti – sarà lieta di dialogare con la stampa in occasione di questo importante sopralluogo presso l’ex Centro Sportivo Heaven Sporting Club (Punto Verde Qualità), che da tempo versa nel degrado, alla presenza dell’Assessore al Patrimonio e Politiche Abitative Andrea Tobia Zevi, del Presidente del Municipio VI Nicola Franco, del Direttore del Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative Tommaso Antonucci.

La convocazione ha lo scopo di verificare in loco l’effettiva esistenza di un presunto carteggio tra l’Assessorato e il Municipio di cui la Commissione è stata informata».

Una «situazione indecorosa quella dell’ex centro sportivo Heaven – ha dichiarato il Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative Yuri Trombetti – che merita tutto il nostro impegno per una risoluzione in tempi brevi».

