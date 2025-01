Ponte Mammolo si riempie di armonia: il Gospel protagonista del Natale

Sabato 4 gennaio, alle ore 19:30, la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, nel quartiere Ponte Mammolo, si trasformerà in un teatro di emozioni con il concerto Gospel del coro “All Over Gospel Choir”, un evento promosso nell’ambito della rassegna “Incanto di Natale”.

L’atmosfera suggestiva del periodo natalizio troverà la sua massima espressione attraverso le voci calde e avvolgenti del coro, pronto a regalare al pubblico una serata indimenticabile.

Con un repertorio che spazia dai classici canti spirituali della tradizione afroamericana a brani moderni, l’esibizione promette di essere un’esperienza ricca di energia, gioia e riflessione.

L’evento, a ingresso gratuito, è un invito aperto a tutta la comunità: un’occasione per ritrovarsi, condividere e celebrare il potere unificante della musica.

La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, situata in Via Casal Dei Pazzi 88, diventerà così un punto di incontro non solo spirituale ma anche culturale per il quartiere.

Il coro “All Over Gospel Choir”

Rinomato per la sua capacità di combinare tecnica vocale e passione, il coro ha alle spalle numerose esibizioni di successo in chiese e teatri, riscuotendo sempre grande apprezzamento per la qualità artistica e l’intensità delle sue interpretazioni.

Un Natale che unisce

Questo concerto si inserisce nel programma di iniziative natalizie volte a valorizzare i legami di comunità e a offrire momenti di bellezza e spiritualità.

Segnate la data in agenda: sabato 4 gennaio, ore 19:30. Un evento per tutte le età, all’insegna della musica e della condivisione, da non perdere.

