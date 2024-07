Porta Maggiore, parte trasformazione deposito ATAC

Nuovo passo in avanti nel processo di rinnovo della rete tram. Sono stati definiti i cronoprogrammi per i lavori di adeguamento del deposito di Porta Maggiore. La struttura, dopo oltre 100 anni dalla sua costruzione, sarà rivisitata per ospitare i nuovi tram da 33 metri.

Il piano impatta su tutto il servizio tranviario, oggi baricentrato sullo snodo di Piazza di Porta Maggiore. Tiene conto dei progetti di adeguamento e dei tempi di approvvigionamento dei componenti speciali che verranno posati.

Il nuovo programma di esercizio dei tram parte oggi e si concluderà il 2 dicembre, quando il servizio tram tornerà regolare.

Nel periodo dei lavori l’articolazione delle linee, che verranno supportate da servizi sostitutivi di bus, dipenderà dalla tipologia ed estensione degli interventi necessari oltre che dalla operatività disponibile del deposito di Porta Maggiore.

È prevista la sostituzione integrale delle linee tram con bus dalla seconda metà di settembre ai primi di novembre.

Resta sempre aggiornato: sul sito atac.roma.it tutti i dettagli sui cambiamenti del servizio tram durante il periodo di trasformazione.

