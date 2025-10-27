Porta Portese, nuovo blitz della Polizia Locale: sequestrati oltre 2000 articoli contraffatti

Ennesimo blitz della Polizia Locale di Roma Capitale al mercato domenicale di Porta Portese, da settimane al centro delle attenzioni per il ritorno massiccio dell’abusivismo e la diffusione di merce di dubbia provenienza.

Gli agenti del XII Gruppo Monteverde, insieme ai colleghi del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), hanno passato al setaccio l’area del mercato storico, sequestrando oltre 2000 articoli tra scarpe, abiti, cinture, portafogli e accessori contraffatti di noti marchi della moda.

Recuperata anche una grande quantità di paccottiglia e oggetti provenienti dal rovistaggio nei cassonetti, pronti per essere rivenduti tra le bancarelle abusive.

Durante l’operazione, un cittadino senegalese di 39 anni, regolare sul territorio ma già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato mentre esponeva la merce falsa su alcuni teli stesi a terra.

L’uomo, nel tentativo di sottrarre agli agenti gli articoli destinati al sequestro, ha opposto resistenza, venendo così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e vendita di prodotti contraffatti.

Il blitz rientra in un più ampio piano di controlli e contrasto al commercio abusivo messo in campo dal Corpo di Polizia Locale per restituire decoro e legalità a una delle aree simbolo del commercio romano.

