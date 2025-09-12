Porta Portese verso il restyling, ma gli operatori alzano la voce: “Così si rischia di snaturarlo”

Il futuro di Porta Portese è già stato disegnato: un nuovo logo, un progetto di riorganizzazione e una veste più ordinata per lo storico mercato romano.

Ma tra gli operatori non tutti applaudono. C’è chi teme che dietro la promessa di modernità si nascondano rigidità che potrebbero soffocare l’anima del mercato più famoso della Capitale.

A dirlo, nero su bianco, è una lettera che da due settimane giace sulle scrivanie del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente municipale Elio Tomassetti. A firmarla, Roberto Collanicchia, presidente dell’Ags di via Sannio, a nome dei 75 operatori che rappresenta.

Non un gruppo qualunque: molti di loro, infatti, la domenica si trasferiscono proprio a Porta Portese, coprendo quasi il 10% dei banchi attivi. Una presenza storica che rivendica il diritto di essere ascoltata.

“Serve una nuova organizzazione, lo sappiamo bene – spiega Collanicchia –. Ma bisogna fare attenzione ai dettagli: i gazebo uguali per tutti non vanno bene. Sono bassi, impediscono di esporre la merce e con il vento diventano pericolosi. Gli ombrelloni tradizionali, invece, sono molto più adatti e sicuri”.

Non solo estetica: il nodo riguarda anche le autorizzazioni. Oggi, secondo quanto emerso in una commissione comunale, ci sono circa 160 operatori “censiti” ma senza partita IVA. Una situazione che lascia l’amaro in bocca a chi, invece, paga regolarmente tutte le tasse e i canoni.

“Noi sosteniamo l’Osp, la Tari e domani magari anche il costo dei gazebo – aggiunge Collanicchia –. È giusto che tutti siano messi sullo stesso piano”.

E poi c’è il problema dei furgoni: centinaia di mezzi che ogni domenica devono entrare, scaricare e uscire da Porta Portese. “Pensare di gestirne 700 contemporaneamente è complicatissimo – avverte –. E questo rischia di paralizzare tutta la logistica”.

Per ora, dall’amministrazione, nessuna risposta. Ma gli operatori non intendono arrendersi. La loro non è una battaglia di retroguardia: chiedono un restyling, sì, ma condiviso, che rispetti le esigenze di chi da anni vive e lavora dentro il mercato.

Perché Porta Portese non è solo bancarelle e merce esposta: è un pezzo di Roma, un luogo che ha fatto la storia e che non può permettersi di perdere la sua identità.

