“Portatemi in carcere, non voglio stare a casa”: rompe il braccialetto elettronico mentre è ai domiciliari

Un gesto clamoroso e fuori dall’ordinario ha portato un 31enne del posto a passare dai domiciliari direttamente al carcere di Regina Coeli.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, ha deciso di liberarsi del dispositivo nella notte di martedì, dichiarando apertamente ai Carabinieri di non voler restare a casa, ma di preferire la cella.

La vicenda ha radici nell’aprile scorso, quando l’ex compagna – una donna romana con cui ha avuto una figlia di 5 anni – aveva sporto querela per maltrattamenti. Il Tribunale di Roma aveva disposto i domiciliari con controllo elettronico.

Ma l’altra notte, l’allarme per il malfunzionamento del braccialetto ha richiamato immediatamente i militari della Stazione di Marcellina all’abitazione dell’uomo. Qui, il 31enne ha ammesso di aver rotto il dispositivo di proposito, chiedendo apertamente di essere trasferito in carcere.

I Carabinieri hanno così richiesto e ottenuto l’aggravamento della misura cautelare. Quando, venerdì scorso, si sono presentati per notificargli il provvedimento, l’uomo ha reagito con violenza, opponendo resistenza attiva agli operanti. Un comportamento che gli è valso anche una denuncia alla Procura di Tivoli per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 31enne è stato infine trasferito a Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, chiudendo così un capitolo che lui stesso aveva deciso di accelerare… a modo suo.

