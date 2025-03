Portuense, risse e schiamazzi notturni: Bar chiuso per 15 giorni dal questore

Il bar di Viale Giuseppe Sirtori, famoso per la sua apertura h24, è finito sotto la lente d’ingrandimento degli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti, soprattutto nelle ore notturne.

Gli schiamazzi e il disturbo della quiete pubblica avevano creato disagi tra i cittadini, con oltre dieci richieste di intervento arrivate al 112 da settembre a oggi, chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine per ripristinare la legalità durante le ore di riposo.

A seguito di queste segnalazioni e di due gravi episodi di violenza verificatisi all’interno e nelle vicinanze del locale, il Questore ha disposto la chiusura del bar per 15 giorni.

Il primo episodio risale a inizio gennaio, quando una lite scoppiata all’interno del bar è degenerata all’esterno, portando a violenze tra i protagonisti della disputa.

Un secondo episodio, ancora più preoccupante, si è verificato l’8 marzo, quando un altro alterco tra alcuni avventori e un dipendente ha dato vita a una vera e propria maxi rissa in strada, coinvolgendo un gruppo di ragazzi.

Durante l’episodio, uno degli aggressori ha addirittura minacciato gli altri con una pistola, accentuando ulteriormente il clima di paura e allarme nella zona.

Le indagini avviate dagli agenti del distretto San Paolo, in seguito alle segnalazioni e ai disordini, hanno portato all’identificazione e alla denuncia di ben 11 persone, di cui 8 con precedenti penali.

Nei giorni successivi, la Polizia ha effettuato un controllo amministrativo, con la collaborazione del personale della ASL, riscontrando non solo violazioni alle norme igienico-sanitarie, ma anche la presenza di persone già note alle forze dell’ordine tra gli avventori del locale.

Tutto ciò ha contribuito a una sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., con un chiaro messaggio di risposta al degrado e al senso di insicurezza avvertito dai cittadini.

Nel decreto notificato ai titolari del bar, è stato chiaramente specificato che, qualora si ripetessero episodi simili, il Questore potrà disporre la revoca definitiva della licenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.